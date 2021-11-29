Euro
14.322
2.23%
Dolar
12.6819
2.53%
Altın
731.85
2.64%
Borsa
1.802
1.42%
Bitcoin
735.558
4.63%
BTXN Coin
52.30
3.74%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Benzin ve motorine indirim bekleniyor

    En son gelen 1 liralık zamdan sonra bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Benzin ve motorine indirim bekleniyor

    Döviz kurlarında yaşanan rekor seviyelerin ardından peş peşe zam haberleri gelirken bu kez indirim kararı alındı.

    Zamlardan bunalan vatandaş ise bu haberle sevindi.

    90 KURUŞ İNDİRİM YOLDA

    30 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 90 kuruş indirim bekleniyor.

    Benzin ve motorine indirim bekleniyor #1

    ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ AKARYAKIT FİYATLARI

    Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,84 lira olacak. İstanbul'da 9,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,31 olacak. İzmir'de de 9,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,24 liraya düşecek.

    Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,17 liraya düşecek. Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 lira olurken yeni indirimle 8,23 lira olacak. İzmir'de ise 9,85 liraya yükselen motorinin fiyatı da 8,15 liraya düşecek.

    Benzin ve motorine indirim bekleniyor #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir