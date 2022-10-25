Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 25 Ekim 2022 Salı benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 25 Ekim 2022 Salı benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Üst üste yapılan zamlardan sonra araç sahipleri, "Motorin ve benzine indirim mi geldi? 22 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?" sorularını araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Son zamanlarda benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmazken, motorin fiyatları sık sık değişiyor.

Son olarak motorin litre fiyatına 1,07 TL zam gelmişti. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekti.

Araç sahipleri, “Motorin ve benzine indirim mi geldi? 22 Ekim 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Benzin ve motorine indirim mi geliyor?

Araç sahipleri brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından başta benzin ve motorin fiyatları olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşurken indirimin ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

İstanbul 25 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,39 TL

Benzin litre fiyatı 20,63 TL

Ankara 25 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,49 TL

Benzin litre fiyatı 20,77 TL

İzmir 25 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,53 TL

Benzin litre fiyatı 20,76 TL