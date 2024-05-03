Benzin ve motorine zam, otogaza indirim: İşte güncel fiyatlar Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar da sürüyor.

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Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

Bu kapsamda akaryakıt fiyatları bir iniyor bir çıkıyor...

Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelası yeniden değişti.

Gece yarısı itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatı ise 1 lira 64 kuruş düştü.

Otogaza gelen indirimin ardından İstanbul'da LPG 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

74 TL daha ucuza doldurulacak

45 litrelik bir LPG deposu olan araçta, bu fiyatlara göre ortalama 74 TL daha ucuza depo doldurulacak. LPG fiyatları, iller arasında değişkenlik gösterebilir.

Gece yarısı pompaya yansıyacak

Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

İstanbul'da güncel fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,93 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,30 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,97 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,84 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,43 TL

Ankara'da güncel fiyatlar

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,79 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,20 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,87 TL

İzmir'de güncel fiyatlar

İzmir'de benzin litre fiyatı: 45,07 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,47 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,51 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.