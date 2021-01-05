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- Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde 11 kuruş indirim
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim yapıldı. İndirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.
- AA
- 05.01.2021 - 18:29
- Güncelleme : 05.01.2021 - 18:39
Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.
İndirim pompaya 7 kuruş olarak yansıyacak.
Kalan 4 kuruşluk kısmı ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.
BENZİNİN LİTRESİ ANKARA'DA 7,20 İSTANBUL'DA İSE 7,17 LİRADAN SATILACAK
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,20 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 7,24 liradan 7,17 liraya, İzmir'de 7,30 liradan 7,23 liraya inecek.