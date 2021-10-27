Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapılacak.

Dünyada enerji fiyatlarının yükselişe geçmesi Türkiye'yi de etkisi altına aldı.

Döviz kurlarında da dalgalanmalar yaşanınca Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına art arda zamlar geldi.

Türkiye'nin kararlı duruşu sayesinde büyükelçilerin geri adım atmasının ardından doların yükselişi durdu ve 9,75'ten 9,48'e geriledi. Bu düşüş, pompaya da yansıdı.

2 GÜNDE 72 KURUŞ ZAM

Son 2 günde toplamda yapılan 72 kuruşluk zammın ardından bugün benzinde indirime gidiliyor.

BENZİNE 25 KURUŞ İNDİRİM

Motorin ve LPG için henüz bir fiyat değişikliği beklenmezken, benzinde 25 kuruşluk indirim yapılacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN LİTRE FİYATI

Yapılacak indirime göre göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olacak.

İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansıyacak.