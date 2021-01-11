Benzine 17 kuruş zam: 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

EPGİS, benzine 17 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam yapıldı.

POMPAYA YANSIMAYACAK

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 12/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 17 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadelerine yer verildi.