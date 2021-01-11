Euro
9.133
1.19%
Dolar
7.5121
1.88%
Altın
443.48
1.22%
Borsa
1.532
-0.54%
Bitcoin
261.549
-12.84%
EXEN Coin
11.37
-2.31%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Benzine 17 kuruş zam: 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

    EPGİS, benzine 17 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
    • AA
    • 11.01.2021 - 17:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Benzine 17 kuruş zam: 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam yapıldı.

    POMPAYA YANSIMAYACAK

    EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi. 12/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 17 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği  ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Benzine 17 kuruş zam: 12 Ocak tan itibaren geçerli olacak #1

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir