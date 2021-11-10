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- Benzine 32 kuruş indirim geldi
Benzine 32 kuruş indirim geldi
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak şekilde benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 15:59
- Güncelleme : 10.11.2021 - 17:00
Son dönemde sık sık zamlarla gündeme gelen akaryakıt fiyatlarında bu kez indirime gidildi.
32 KURUŞ İNDİRİM
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.
POMPAYA YANSIYACAK
Söz konusu indirim, gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde uygulanacak.
Başkent Ankara'da ortalama 8,52 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,20 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 8,47 liradan 8,15 liraya, İzmir'de 8,54 liradan 8,22 liraya inecek.
EPGİS'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Akaryakıt fiyatlarında indirim. 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."