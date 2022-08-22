- Haberler
- Gündem Haberleri
- Benzine 81 kuruş zam bekleniyor
Benzine 81 kuruş zam bekleniyor
- 22.08.2022 - 09:18
- Güncelleme : 22.08.2022 - 09:19
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.
Değişimler devam ederken vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzine 81 kuruş zam bekleniyor
Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Son olarak 83 kuruş indirim yapılmıştı
Benzin fiyatlarında ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.
Daha sonrasında benzine 17 Ağustos'u 18 Ağustos'a bağlayan gece 83 kuruşluk fiyat indirimi yapılmıştı.
Son indirimle birlikte; benzinin litre fiyatı İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,46 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye geriledi.
Zammın gelmesinin ardından benzin 21 TL'yi aşacack
Beklenen zammın gelmesiyle de benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,27 TL’ye, İzmir’de 21,26 TL’ye yükselecek.