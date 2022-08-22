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Benzine 81 kuruş zam bekleniyor

Benzine 81 kuruş zam bekleniyor

Vatandaşın dört gözle takip ettiği benzin fiyatlarında 23 Ağustos Salı'dan itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.