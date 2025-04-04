Benzine beklenen zam gelmedi: Gözler otogaza çevrildi

Haber Merkezi

Brent petrol ve kurdaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansıyor..

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, gelen zam ve indirim haberlerinin ardından araç sahipleri tarafından yeni bir zammın ya da indirimin olup olmadığı merak ediliyor.

4 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 8 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyordu.

BEKLENEN ZAM TABELALARA YANSIMADI

Ancak beklenen fiyat artışı, pompaya yansımadı.

Yaşanan gelişme sonrası araç sahipleri rahat bir nefes aldı.

OTOGAZDA İNDİRİM BEKLENİYOR

Otogaza ise 5 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş indirim öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin Litre Fiyatı: 46.72 TL

Motorin Litre Fiyatı: 46.83 TL

LPG Litre Fiyatı: 28.19 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin Litre Fiyatı: 46.57 TL

Motorin Litre Fiyatı: 46.71 TL

LPG Litre Fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin Litre Fiyatı: 47.29 TL

Motorin Litre Fiyatı: 47.57 TL

LPG Litre Fiyatı: 28.09 TL

İzmir

Benzin Litre Fiyatı: 47.65 TL

Motorin Litre Fiyatı: 47.93 TL

LPG Litre Fiyatı: 28.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.