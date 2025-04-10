Benzine bir indirim daha geliyor

Haber Merkezi

Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sonrası araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor..

Petrol fiyatlarında gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha geliyor. Söz konusu kararın, yarın itibarıyla tabelalara yansıması bekleniyor.

İndirimin kararının resmileşmesi halinde benzin fiyatı, iki günde 3 lira 60 kuruş düşmüş olacak.

2 LİRA 24 KURUŞ İNDİRİM GELMİŞTİ

Benzine bu gece itibarıyla 2 lira 24 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 65 kuruş, Ankara'da 45 lira 22 kuruş, İzmir'de 45 lira 58 kuruşa satılıyor.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle sert düştü.

Brent petrol, 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.