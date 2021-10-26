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Benzine bir zam daha geliyor
44 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına 28 kuruş daha zam geliyor. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
- AA
- 26.10.2021 - 09:45
- Güncelleme : 26.10.2021 - 10:28
Dünyada enerji fiyatlarının yükselişe geçmesi Türkiye'yi de etkisi altına aldı.
Petrol fiyatlarındaki aşırı artış, akaryakıt fiyatlarına zamları beraberinde getiriyor.
BENZİNE 28 KURUŞ ZAM
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelecek.
MOTORİN VE LPG'YE ZAM YOK
Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.
BENZİNE DÜN 44 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.
2 GÜNDE 72 KURUŞ
Yapılacak son zamla birlikte 2 günde toplamda 72 kuruşluk bir artış yaşanacak.
3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN LİTRE FİYATI
28 kuruşluk zam gelmesinin ardından Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,76 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,47 liradan 8,76 liraya çıkacak.