Benzine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı
Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatlarında değişim sürüyor...

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilerken, araç sahiplerini üzecek yeni bir haber geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine beklenen zam geldi.

Zam gece saat 00:01 itibariyle yürürlüğe girdi.

BENZİNE 91 KURUŞ ZAM

Benzinin litre fiyatı gece yarısından itibaren 91 kuruş zamlandı.

Motorin de ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

Zammın uygulanması sonrası güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin:46.22 TL

Motorin: 47.28 TL

LPG: 26.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 46.07 TL

Motorin: 47.17 TL

LPG: 25.89 TL

ANKARA

Benzin: 46.72 TL

Motorin: 47.95 TL

LPG: 26.39 TL

İZMİR

Benzin: 47.10 TL

Motorin: 48.32 TL

LPG: 26.24 TL

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Öznur Kaya
Editor