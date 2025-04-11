Benzine indirim geldi

Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş ise akaryakıta yansıdı.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim geldi.

TABELALAR DEĞİŞTİ

Akaryakıtta tabelalar bu gece itibarıyla güncellendi.

Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş oldu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 43 lira 37 kuruş, Ankara'da 43 lira 94 kuruş, İzmir'de 44 lira 20 kuruşa satılıyor.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle düştü.

Brent petrol, haftaiçi 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün 63,45 dolardan işlem görüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.