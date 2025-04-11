Benzine indirim geldi
Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş ise akaryakıta yansıdı.

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim geldi.

TABELALAR DEĞİŞTİ

Akaryakıtta tabelalar bu gece itibarıyla güncellendi.

Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş oldu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 43 lira 37 kuruş, Ankara'da 43 lira 94 kuruş, İzmir'de 44 lira 20 kuruşa satılıyor.

4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle düştü.

Brent petrol, haftaiçi 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün 63,45 dolardan işlem görüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

ensonhaber icon
Adile Topçu
Editor