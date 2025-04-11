Benzine indirim geldi

Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş ise akaryakıta yansıdı.
Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 35 kuruş indirim geldi.
TABELALAR DEĞİŞTİ
Akaryakıtta tabelalar bu gece itibarıyla güncellendi.
Böylece benzin fiyatındaki indirim meblağı iki günde 3 lira 59 kuruş oldu.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
Benzinin litresi İstanbul'da 43 lira 37 kuruş, Ankara'da 43 lira 94 kuruş, İzmir'de 44 lira 20 kuruşa satılıyor.
4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Petrol fiyatları, ticaret savaşlarının genişleyeceğine yönelik endişelerle düştü.
Brent petrol, haftaiçi 60 doların altına inerek 4 yılın en düşük seviyesini görmüştü.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün 63,45 dolardan işlem görüyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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