Benzine indirim geldi

Haber Merkezi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor.

Brent petrolde süren son zamanlardaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Değişiklik gece yarısı fiyata yansıtıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Benzinin litresi ortalama 43.37 TL'den satılıyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI

Motorin grubunda ise cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor