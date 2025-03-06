Benzine indirim geliyor

Haber Merkezi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan, Ankara'da 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI

Motorin grubunda ise cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

İstanbul'da motorinin litresi 46 lira 65 kuruştan, Ankara'da 47 lira 36 kuruştan, İzmir'de 47 lira 73 kuruştan satılıyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Petrol fiyatları, ticaret tarifelerine yönelik belirsizliğin etkisiyle düşüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, 70 doların altına inerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.