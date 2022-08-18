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    Benzine indirim, motorine zam yapıldı

    Benzine indirim, motorine zam yapıldı

    Bu gece yarısı itibariyle, benzinin litre fiyatına 83 kuruşluk indirim, motorine ise 76 kuruşluk zam yapıldı.
    • 18.08.2022 - 01:50
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 03:00
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    Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.

    Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı. Yapılan son açıklamayla birlikte motorindeki fiyat artışı geri çekildi.

    Bu kararın ardından yine motorin grubuna 79 kuruşluk zam yapılacağı duyuruldu. Daha sonra ise 79 kuruşluk zam da geri alındı.

    Motorine 76 kuruş zam

    Ancak bu gece yarısından itibaren motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam yapıldı.

    Gelen zam ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,94 TL’ye, Ankara’da 24,05 TL’ye, İzmir’de 24,07 TL’ye yükseldi.

    Benzine 83 kuruş indirim

    Öte yandan Benzin fiyatlarında ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

    Benzinde bu gece yarısından itibaren 83 kuruşluk fiyat indirimine gidildi.

    Gelen indirim ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,46 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye geriledi.

    Benzine indirim, motorine zam yapıldı #1


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