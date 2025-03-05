Benzine indirim yolda

Haber Merkezi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek çünkü benzine bir kez daha indirim geliyor.

En son 4 Mart Salı günü benzine indirim gelmiş ve indirimli fiyatlar pompaya yansımıştı.

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 04 kuruş indirim gelmişti.

Yeni fiyat ise cuma günü geçerli olacak.

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş indirim bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi 45 lira 39 kuruştan, Ankara'da 45 lira 94 kuruştan, İzmir'de 46 lira 31 kuruştan satılıyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Petrol fiyatları, ticaret tarifelerine yönelik belirsizliğin etkisiyle düşüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,27 düşüşle 70,85 dolara kadar geriledi. Ham petrol ise 68 dolara kadar düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.