Benzine ve motorine zam geliyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geliyor. Motorinin yanı sıra yarın gece yarısından itibaren de benzinde 1,26 TL fiyat artışına gidilecek.

Haber Merkezi

Benzin ve motorin fiyatları tabelada bir kez daha değişecek.

Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorin fiyatları da yükseldi.

Hal böyle olunca araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

MOTORİNE 1 LİRA 55 KURUŞ, BENZİNE İSE 1 LİRA 26 KURUŞ ZAM

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geliyor.

Yine sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren ise benzine 1,26 TL zam yapılacak.

LPG'de ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Öte yandan İstanbul'da benzinin litresi 42,85 TL, motorinin litresi 42,66 TL ve LPG'nin litresi 25,14 TL olarak belirlendi.

Ankara'da ise benzinin litresi 43,21 TL, motorinin litresi 43,12 TL ve LPG'nin litresi 25,15 TL oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.