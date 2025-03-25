Benzine zam geldi, sıra motorinde

Haber Merkezi

Brent petrolde süren hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yansıyor...

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sonrası araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor.

Son yaşanan gelişmeler ise araç sahiplerini üzecek...

Benzine, bu gece itibarıyla 1 lira 51 kuruş zam geldi.

Zam ile birlikte tabelalar da değişti.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 72 kuruş, Ankara'da 47 lira 27 kuruş, İzmir'de 47 lira 64 kuruşa satılıyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Motorine, çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 42 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Motorinin litresi ise İstanbul'da 45 lira 41 kuruş, Ankara'da 46 lira 14 kuruş ve İzmir'de 46 lira 51 kuruştan satışa sunuluyor.

Gelecek zamla birlikte 40 litrelik bir depoya ise 56,8 lira zam yansıyacak.

OTOGAZA ZAM VAR MI?

Otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk artış bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.