Benzine zam geliyor

Haber Merkezi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak motorine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.

Bu sefer yaşanacak olan gelişme ise fiyatları yakından takip eden vatandaşları üzecek.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Benzine litre satış fiyatına 1 lira civarında zam bekleniyor. Zamlı fiyatların, perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 18 kuruş, Ankara'da 44 lira 75 kuruş, İzmir'de 45 lira 12 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.