Benzine zam geliyor

Haber Merkezi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor.

Brent petrolde süren son zamanlardaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu kapsamda da benzine geçtiğimiz hafta peş peşe indirimler yapıldı.

Ancak üzecek haber bugün geldi...

ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta doğrudan yansıyor.

Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 81 zam bekleniyor.

İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 41 kuruştan, Ankara'da 43 lira 96 kuruştan, İzmir'de 44 lira 33 kuruştan satılıyor.

MOTORİN GRUBUNDA İNDİRİM VAR MI

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.