Benzine zam geliyor: Salı gününden itibaren geçerli olacak 15 Ağustos salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,30 ila 1,55 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor.

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Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor.

Brent petrolde yaşanan hareketlilikle birlikte fiyatlar bir iniyor, bir çıkıyor.

Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları hemen her gün değişkenlik gösteriyor.

Akaryakıt ücretleri de sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz ay ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmesiyle fiyatlarda yeniden hareketlilik oldu.

Motorinin ardından benzine zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

11 Ağustos cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,80 TL'lik zam gelmişti.

Gözler benzine çevrilirken, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,30-1,55 TL arasında bir zam bekleniyor.

Zammın gelmesi durumunda benzinin litresi 37,43 TL olmuş olacak.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.35 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 36.13 liradan satılıyor.