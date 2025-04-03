Benzine zam, otogaza indirim

Haber Merkezi

Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sonrası araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını da yakından takip ediyor..

Bayram sonrası benzin litre fiyatına 3 Nisan 2025 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak gece saatlerinde gelmesi beklenilen zam, dün iptal edildi.

BUGÜN YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam bekleniyor.

OTOGAZA İNDİRİM

Otogaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş fiyat artış öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.