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Benzine zam yolda
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 96 kuruş zammın geleceği belirtiliyor.
- 05.07.2022 - 09:15
Benzin fiyatlarında, sürücüleri üzecek artış sinyali verildi...
Dövizdeki iniş ve çıkışlar devam ederken, küresel enerji piyasalarında fiyat değişikliği sürüyor.
Brent petrolün fiyatı 113 dolar seviyesinde ilerlerken, dalgalanmaların peşinden bir zam daha bekleniyor.
Bu gece zam
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin grubuna 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren 96 kuruş zammın geleceği düşünülüyor.
Güncel fiyatlar
Her geçen gün yeni bir zam haberiyle güne başlarken, benzin ve motorinde güncel fiyatlar ise şu şekilde;
Mega kent İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 TL,
Benzinin litresi ortalama 25,20 TL,
LPG litre fiyatı 10,70 TL.