AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Benzine zam yolda...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bu kez, araç sahiplerini üzecek haber geldi.

BENZİNE ZAM

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor. Benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı.

25 Ekim tarihinde motorinin litre fiyatına 3,04 TL'lik rekor bir zam gelmişti.

Bu zam tarihin en büyük ikinci zammı olarak kayıtlara geçti.

YARIN NETLEŞECEK

Resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Zammın olup olmayacağı yarın belli olacak.

GÜNCEL FİYATLAR

İSTANBUL (AVRUPA)

52.34 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

52.18 TL/LT

ANKARA

53.17 TL/LT

İZMİR

53.52 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.