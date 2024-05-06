Benzinli çay hasat makinelerine yasak

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Doğu Karadeniz'de çay toplama sezonu açılırken, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

ÇAYKUR, yaptığı açıklamada, benzinli çay hasat makinelerinin yasaklandığını duyurdu.

ÇAYKUR tarafından alınan kararla benzinle çalışan motorlu çay hasat makineleri, kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riski bulunduğu için yasaklandı.

"Tespiti halinde çaylar alınmayacaktır"

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Benzinli çay hasat makinelerinin kullanımı, bıraktığı egzoz gazı kalıntısı nedeniyle çayın kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, bu tür makinelerin kullanımı yasaklanmıştır.



Tespiti halinde, benzinli çay hasat makineleri ile toplanmış çaylar ÇAYKUR tarafından satın alınmayacaktır. Üreticilerimizin bu konuda duyarlı davranarak, çayın kalitesini korumak için benzinli çay hasat makinelerini kullanmamalarını rica ederiz.