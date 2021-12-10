Antalya Döşemealtı'ndaki benzinlikte bulunan tuvalete "G*tümüz gözüküyor" isyanında bulunan vatandaş, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun 'şeffaf kapılı' tuvaletleri vatandaşları bezdirdi.

Bölgede yaşayan ve gazeteci olduğunu söyleyen bir adam söylentiler üzerine olay yerine gitti.

Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını savunan adam, kameramanla beraber tuvaletin yolunu tuttu.

İÇERİ GİRİP SOYUNDU

Daha sonra kabine girerek pantolonunu indiren adam, o anları da kayda aldırdı.

Ortaya çıkan görüntüler ise herkesi şaşırttı.

Yaşananları sosyal medyadan paylaşan adam, durumu istasyon müdürüyle konuştuğunu ve karşılığında tehdit aldığını anlattı.

"BENİM G*T KABAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Müdüre isyan eden adam, şunları söyledi:

"Benim g*t kabak gibi gözüküyor. Müdür 'siz ne yapıyorsunuz, şimdi Süleyman Soylu'yu arıyorum diyor.

"'SÜLEYMAN SOYLU'YU ARARIM' DİYE TEHDİT EDİYOR"

Benim burda g***m gözüküyor adam 'Süleyman Soylu’yu ararım, seni aldırırım' diyor. Kardeşim, Süleyman Bakan'ım benim g***mü görüyor, benim g***mü. Burada erkekler var, kadınlar da var hayırdır...

"KAPATMAYACAKMIŞ, 'GELEN GİRSİN' DİYOR"

'Kapatmayacağım, gelen girsin' diyor g***nü de çekmek zorundayım' diyor.

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Böyle bir şey olamaz, yeter ya..."

Benzinlikte şeffaf kapılı tuvaletin kapısına isyan eden adam

