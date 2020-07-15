15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 4'üncü yılında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, demokrasi şehitlerini bir video ile andı.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün gerçekletirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

Gerçekleşen darbe girişiminin ardından 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmişti.

ŞEHİTLERİ VİDEO İLE ANDI

Ülkenin dört bir yanında hüzünle yad edilen demokrasi şehitlerini anan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"NE UNUTURUZ, NE DE UNUTTURURUZ"

Yaptığı paylaşımda 15 Temmuz'un asla unutulmayacağına vurgu yapan Berat Albayrak, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle..." notu ile şehitler için hazırlanmış bir video yayınladı.

Berat Albayrak, 15 Temmuz şehitlerini andı - VİDEO