Berat Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılını kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "Durmak yok, yola devam" açıklamalarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılı nedeniyle Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımda özel hazırladığı bir videoya yer verdi.

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Albayrak, paylaşımdaki mesajında ise "18'inci yılımız kutlu olsun. Milletimiz için durmak yok, yola devam. 3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte" ifadesini kullandı.