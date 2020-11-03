Dolar
8.4929
0.9713%
Euro
9.9026
0.6218%
Altın
1889.64
-0.8682%
Borsa
1158.34
0.663%
G. Altın
516.775
0.3559%
Bitcoin
116217.21
0.2416%
EXEN Coin
12.06
4.68%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Berat Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılını kutladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "Durmak yok, yola devam" açıklamalarında bulundu.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 16:38
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 16:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Berat Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılını kutladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılı nedeniyle Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak, paylaşımda özel hazırladığı bir videoya yer verdi.

    "DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

    Albayrak, paylaşımdaki mesajında ise "18'inci yılımız kutlu olsun. Milletimiz için durmak yok, yola devam. 3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte" ifadesini kullandı.

    Berat Albayrak, AK Parti nin iktidara gelişinin 18 inci yılını kutladı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir