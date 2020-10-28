Berat Albayrak: Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren kapağı, şiddetle kınandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konu alan kapak karikatürüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile Charlie Hebdo'nun yayınını kınadı.

"MİZAH DEĞİL, TERBİYESİZLİK"

Bakan Albayrak, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!"