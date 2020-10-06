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- Berat Albayrak: Değil 6, 66 yıl geçse de Yasin Börü'yü unutmayacağız
Berat Albayrak: Değil 6, 66 yıl geçse de Yasin Börü'yü unutmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü'nün ölümünün 6. yılı nedeniyle bir anma mesajı yayınladı.
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 16:51
Türkiye, Yasin Börü'yü 6 yıl geçse de unutmadı...
Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 yıl önce Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce katledilen Yasin Börü'yü andı.
"66 YIL GEÇSE DE UNUTMAYACAĞIZ"
Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı anma mesajında "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız." dedi.
Bakan Berat Albayrak'ın Yasin Börü'yü andığı mesaj şu şekilde:
"Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum."