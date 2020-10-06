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Berat Albayrak: Değil 6, 66 yıl geçse de Yasin Börü'yü unutmayacağız

Berat Albayrak: Değil 6, 66 yıl geçse de Yasin Börü'yü unutmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü'nün ölümünün 6. yılı nedeniyle bir anma mesajı yayınladı.