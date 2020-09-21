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    Berat Albayrak duyurdu: Türkiye 2. sırayı elde etti

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 15:49
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 15:49
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    Berat Albayrak duyurdu: Türkiye 2. sırayı elde etti

    Türkiye, koronavirüs salgınına ve küresel tehditlere rağmen yakaladığı büyüme oranlarıyla 2023 hedeflerine hızla yaklaşıyor...

    Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarımda Avrupa Ülkelerinin Ortalama Büyüme Hızları" başlıklı grafiği paylaştı.

    "HEDEFİMİZ, DÜNYADA VE AVRUPA'DA LİDER ÜLKELER ARASINDA YER ALMAK"

    Berat Albayrak, paylaşımında Türkiye'nin 2. sırada olduğunu belirterek, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak." ifadelerini kullandı.

    Berat Albayrak duyurdu: Türkiye 2. sırayı elde etti #1

    Berat Albayrak duyurdu: Türkiye 2. sırayı elde etti #2

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