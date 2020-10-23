Berat Albayrak: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atama yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesinde 5 bin kişinin işe alınacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde binlerce kişiye iş imkanı sağlanacak...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığının 2 bin, kurum içi özel sınavla 3 bin kadroya atama yapılacağını açıkladı.

Bakan Berat Albayrak, müjdeli haberi Twitter üzerinden duyurdu.

"BİZİ İLERİYE GÖTÜRECEK OLAN, NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞIMIZ"

Bakan Albayrak paylaşımında,"Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" ifadelerini kullandı.