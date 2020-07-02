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    Berat Albayrak ihracat verilerini değerlendirdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İhracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 16:52
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    Berat Albayrak ihracat verilerini değerlendirdi #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

    İHRACATIMIZ HAZİRANDA YÜZDE 35,13 YILLIK BAZDA İSE YÜZDE 15,77 ARTTI

    Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhracatımız Haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı. Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." dedi.

    Berat Albayrak ihracat verilerini değerlendirdi #2

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