Berat Albayrak ile Fatih Dönmez'in keyifli halleri dikkat çekti

Berat Albayrak ile Fatih Dönmez'in keyifli halleri dikkat çekti

Fatih sondaj gemisinde bulunan Berat Albayrak ile Fatih Dönmez'in oldukça keyifli olduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği tarihi müjdeyi verdi.

Türkiye, Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki bakanın da oldukça keyifli olduğu objektiflere yansıdı.

Berat Albayrak ile Fatih Dönmez'in keyifli halleri dikkat çekti VİDEO