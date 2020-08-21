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    Berat Albayrak ile Fatih Dönmez'in keyifli halleri dikkat çekti

    Berat Albayrak ile Fatih Dönmez'in keyifli halleri dikkat çekti

    Fatih sondaj gemisinde bulunan Berat Albayrak ile Fatih Dönmez'in oldukça keyifli olduğu gözlendi.
    • AA
    • 21.08.2020 - 15:46
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    Berat Albayrak ile Fatih Dönmez'in keyifli halleri dikkat çekti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği tarihi müjdeyi verdi.

    Türkiye, Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti.

    Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji Bakanı Fatih Dönmez sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İki bakanın da oldukça keyifli olduğu objektiflere yansıdı.

    Berat Albayrak ile Fatih Dönmez in keyifli halleri dikkat çekti #1

    Berat Albayrak ile Fatih Dönmez'in keyifli halleri dikkat çekti VİDEO

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