Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tarihi müjde sonrası Fatih gemisinden canlı yayına katılan Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni bir eksen olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen tarihi müjde için Dolmabahçe Ofisi'nde tarihi bir konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında çarşamba günü, bugün açıklayacağını söylediği müjdeyi Türkiye'ye duyurdu.

Karadenizde sondaj faaliyetleri yürüten Fatih gemisinin Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın çıklamalarının ardından kameralar, Fatih gemisinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a döndü.

Törene, sondaj gemisinden canlı yayınla katılan Berat Albayrak, tarihi güne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YENİ EKSEN TÜRKİYE"

Mevcut keşif ve potansiyelle Türkiye'nin gündeminden cari açık konusunun çıkartıldığını söyleyen Berat Albayrak, "Türkiye artık yeni bir döneme giriyor. Artık 'ne Doğu ne Batı, yeni eksen Türkiye' söyleminde yeni bir sürece doğru gidiyoruz. Bu süreçte çok önemli bir mücadele ortaya koyan bu ekibe, başta bakanımız Fatih Dönmez olmak üzere, tüm bu ekibe, tüm isimiz kahraman arkadaşlarımın alınlarından öpüyorum. Hepsinden öte sayın Cumhurbaşkanım başta size. İlk günden bize inanarak arkamızda durduğunuz için size şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak: Ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye VİDEO