Berat Albayrak: Pandemiden en az etkilenen 3'üncü ülkeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3’üncü ülke Türkiye." dedi.

Türkiye, koronavirüs salgınında aldığı tedbirlerle hem sağlık hem de ekonomik açıdan parmak ısırttırdı.

Birçok ülkede her iki sektör en dibi görürken, Türkiye bununla da yetinmeyip ihtiyacı olanlara destek sağladı.

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), tüm bunları baz alarak Türkiye'nin pandemiden 'en az etkilenecek' 3’üncü ülke olduğunu tahminlerine yansıttı.

"GÜÇLÜ EKONOMİMİZ SAYESİNDE DAHA İYİSİ OLACAK"

Haberi de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

“OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3’üncü ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz.”