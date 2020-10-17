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    Berat Albayrak: Prangalardan nasıl kurtulduğumuzu tüm dünya izleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında doğalgaz müjdesi ile ilgili paylaşımda bulundu.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 17:14
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    Berat Albayrak: Prangalardan nasıl kurtulduğumuzu tüm dünya izleyecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervinin bulunduğunu duyurdu.

    Müjdeli haberin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

    "TÜM DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEYECEK"

    Erdoğan'ın tweetini alıntılayan Bakan Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." ifadelerini kullandı.

    Berat Albayrak: Prangalardan nasıl kurtulduğumuzu tüm dünya izleyecek #1

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