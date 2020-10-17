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Berat Albayrak: Prangalardan nasıl kurtulduğumuzu tüm dünya izleyecek

Berat Albayrak: Prangalardan nasıl kurtulduğumuzu tüm dünya izleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabında doğalgaz müjdesi ile ilgili paylaşımda bulundu.