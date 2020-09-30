Berat Albayrak: Sürdürülebilir finansal istikrar modelini hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısından iki fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL İSTİKRAR MODELİNİ, ALDIĞIMIZ TEDBİRLERLE KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023’e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.