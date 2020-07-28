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    Berat Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 33. sıraya yükseldiğini duyurdu ve "Türkiye, yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 20:11
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    Berat Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabında bazı değerlendirmelerde bulundu.

    "2017'DE 60. SIRADAYKEN BUGÜN 33. SIRADAYIZ"

    "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada" bilgisini veren Albayrak, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

    Berat Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi #1

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