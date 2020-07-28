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Berat Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi

Berat Albayrak: Türkiye 33. sıraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 33. sıraya yükseldiğini duyurdu ve "Türkiye, yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek" dedi.