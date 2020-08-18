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Berat Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor

Berat Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." dedi.