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    Berat Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 19:50
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    Berat Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '#EkonomideMillîBağımsızlık' etiketiyle Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'ın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

    "MİLLİ ENERJİ VE MADEN STRATEJİMİZLE ELHAMDÜLİLLAH HEDEFLERİME TEK TEK ULAŞIYORUZ"

    "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz."

    Berat Albayrak: Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor #1

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