Berat Albayrak'ın dayısı Ali Keleş son yolculuğuna uğurlandı Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dayısı Ali Keleş, kaybetmişti. Keleş cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Merkezi

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle dün vefat eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dayısı Ali Keleş için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Cenazesi, Cuma namazı sonrası Fatih Caminde kılınan namazın ardından Eyüpsultan'da bulunan Sakızağacı Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

ALBAYRAK AİLESİNİN ACI GÜNÜ...

Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak ve aile yakınları ile vatandaşlar katıldı.

DEFNEDİLDİ

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Ali Keleş'in cenazesi, Eyüpsultan'da bulunan Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilmek üzere götürüldü.