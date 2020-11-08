Berat Albayrak'ın istifa ettiği iddia edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak'ın Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. Ancak Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü. Konuya ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa ettiği yönünde bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda sağlık sorunlarının gerekçe gösterildiği açıklandı.

Ancak, Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan bu paylaşım sonrası ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ne de herhangi bir resmi makamdan açıklama gelmedi.

ÖNCE İSTİFA PAYLAŞIMI YAPILDI, SONRA TWİTTER HESABINA ULAŞILAMADI

Instagram'dan yapılan bu paylaşımın ardından Berat Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamadı.

İstifa doğruysa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararı kabul edip etmeyeceği merak ediliyor.