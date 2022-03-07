Berat Albayrak'ın kitabının adı ne, ne anlatıyor, kaç TL?

Berat Albayrak'ın kitabının adı ne, ne anlatıyor, kaç TL?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kitap yazdığı ve cuma günü satışa çıkacağı duyuruldu. Vatandaşlar ise Berat Albayrak'ın kitabının adı ve konusunu merakla araştırıyor.

Eski Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kitap yazdığı ve kitabın satışa çıkarılacağı gündeme damgasını vurdu.

Sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yerine Lütfi elvan atandı. Lütfi Elvanın'da görevden alınmasıyla bu göreve Nureddin Nebati getirildi.

Albayrak ise çalışmalarına ara vermeden devam etti, bir kitap yazdı.Üzerinde uzun süre çalıştığı öğrenilen kitabın tüm kitapçılarda yer alması bekleniyor.

Peki Berat Albayrak'ın kitabının adı ve konusu ne? Burası Çok Önemli kitabı ne anlatıyor? Berat Albayrak kitabı satışta mı, kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

BERAK ALBAYRAK'IN KİTABININ ADI NE?

Eski Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Burası Çok Önemli!” adlı kitabı kaleme aldı.

288 sayfalık kitabın ismi ise sosyal medyada gündem oldu.

Berat Albayrak Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde ekonomi programlarını açıklarken sıklıkla 'Burası çok önemli' cümlesini kullanırdı.

BERAT ALBAYRAK "BURASI ÇOK ÖNEMLİ" KİTAP KONUSU

Berat Albayrak tarafından kaleme alınan "Burası Çok Önemli" adlı kitabın konusunu Türkiye ekonomisi oluşturuyor.

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik.

Çok da uzun bir süre kalmadı;

2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...

Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Tarihten aldığı büyük mirasla...

Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla...

Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle...

Sahip olduğu güçlü liderlikle...

Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle...

Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır."

SATIŞ FİYATI

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan “Burası Çok Önemli!” cuma günü tüm kitapçılarda" denildi.

Kitabın satış fiyatı 40 lira olarak duyuruldu.