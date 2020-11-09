AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili takdirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

BERAT ALBAYRAK İSTİFA ETTİ Mİ

Ömer Çelik, "Berat Albayrak görevinden istifa etti mi? Instagram paylaşımı doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "MYK gündemini sizlerle paylaştım. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü kararı uygulayacaktır.

GÖREVDEN ALMA, İSTİFAYI KABUL EDİP ETMEME CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ TAKDİRİNDEDİR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir.

Bu MYK'nın konusu olan bir konu değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır."

Berat Albayrak'ın paylaşımı Ömer Çelik'e soruldu VİDEO