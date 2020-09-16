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Berat Albayrak'tan 'beyanname' paylaşımı

Berat Albayrak'tan 'beyanname' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla 2 milyon 260 bin belgeden tasarruf sağlandığını açıkladı.