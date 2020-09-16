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- Berat Albayrak'tan 'beyanname' paylaşımı
Berat Albayrak'tan 'beyanname' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla 2 milyon 260 bin belgeden tasarruf sağlandığını açıkladı.
- AA
- 16.09.2020 - 13:52
- Güncelleme : 16.09.2020 - 13:52
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Berat Albayrak, yaptığı değerlendirmeler ile bürokrasi duvarlarının yıkıldığını vurguladı.
"2 MİLYON 260 BİN BELGE TASARRUFU"
Bakan Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç, 2 milyon 260 bin belge tasarrufu." ifadelerini kullandı.
Albayrak'ın paylaşımında, uygulamaya ilişkin bir de videoya yer verildi.
Berat Albayrak'tan beyanname paylaşımı