Berat Albayrak'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a geçmiş olsun mesajı

Hazina ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası resmi Twitter hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Sözcü Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti.

BAKAN BERAT ALBAYRAK, ÖZTRAK'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan Faik Öztrak'la ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Faik Öztrak'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Bakan Berat Albayrak, Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINA KAVUŞARAK İŞİNİN BAŞINA DÖNMELERİNİ TEMENNİ EDERİM"

"Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandı

