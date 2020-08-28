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    Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksine ilişkin "Battık, bittik lobisi yine üzülecek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 10:36
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 10:36
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    Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında artan ekonomik güven endeksiyle ilgili açıklama yaptı.

    Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "BATTIK, BİTTİK LOBİSİ YİNE ÜZÜLECEK"

    "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu,

    Durmak yok. Yola devam!"

    Berat Albayrak tan ekonomik güven endeksi açıklaması #1

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