Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksine ilişkin "Battık, bittik lobisi yine üzülecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında artan ekonomik güven endeksiyle ilgili açıklama yaptı.

Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BATTIK, BİTTİK LOBİSİ YİNE ÜZÜLECEK"

"'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu,

Durmak yok. Yola devam!"