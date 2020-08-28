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- Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi açıklaması
Berat Albayrak'tan ekonomik güven endeksi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Ekonomik Güven Endeksine ilişkin "Battık, bittik lobisi yine üzülecek" dedi.
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 10:36
- Güncelleme : 28.08.2020 - 10:36
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında artan ekonomik güven endeksiyle ilgili açıklama yaptı.
Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"BATTIK, BİTTİK LOBİSİ YİNE ÜZÜLECEK"
"'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu,
Durmak yok. Yola devam!"