Berat Albayrak'tan gençlere YKS mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere başarılar diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan YKS sonuçlarıyla ilgili resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Berat Albayrak, yaptığı paylaşımda tercih yapacak gençlere başarılar dileyerek, önümüzdeki yıl yeniden sınava gireceklere de 'mücadeleye devam' mesajı verdi.

Berat Albayrak'ın paylaştığı mesaj şu şekilde:

"DÜNYAYA, ÜRETEN TÜRKİYE'NİN DEVRİMCİ RUHUNU İLİMLE İRFANLA HEP BİRLİKTE GÖSTERMEYE NE DERSİNİZ?"

"Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler. Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz? Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM! Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz"