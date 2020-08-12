Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2 yıl öncesine göre çok daha güçlü olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu.

"DOLAR YÜKSELİNCE ENDİŞELENMELİ MİYİZ"

Ahmet Hakan'ın Bakan Albayrak'a ilk sorusu "Ekonomiden anlayan biri değilim ama dolar yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum, her şey pahalanacak. ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?" oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bu soruya şöyle yanıt verdi;

Dolarla mı maaş alıyorsunuz ? Öncelikle onu sorayım. Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü.

"2 SENE ÖNCESİNE GÖRE, TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş. Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15’lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak.

Bakan Berat Albayrak CNN Türk'te soruları yanıtlıyor VİDEO

SICAK PARAYA İHTİYAÇ VAR MI

Ahmet Hakan'ın "Sıcak para ihtiyacımız var mı?" sorusunu da yanıtlayan Bakan Berat Albayrak, "Sıcak para 2 senedir Türkiye’de çok. İhtiyacımız yok. Pandemiye yakalandık. Hedeflerimizden geri koymadı. Sadece ertelendi." ifadelerini kullandı.



